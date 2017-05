Communiqué de Presse de PASTEF LES PATRIOTES FRANCE.

TOURNEE OUSMANE SONKO EN EUROPE

Ousmane SONKO, Président du parti les Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), sera à Paris à compter du jeudi 11 mai 2017 dans le cadre d’une tournée internationale pour aller à la rencontre de la diaspora sénégalaise.

Durant son séjour, paraîtra son livre consacré à la gestion, jusqu’ici nébuleuse, des ressources naturelles du Sénégal : pétrole, gaz, zircon…

Rappelons que le Président Ousmane Sonko fait partie de ces leaders qui font bouger les lignes dans le paysage politique sénégalais. Son dynamisme, son intégrité, et son parcours académique et professionnel forcent le respect. Opposant radical comme il se définit, il a été l’homme qui a révélé que l’assemblée nationale du Sénégal n’était pas à jour de ses impôts. Pour le faire taire, il fut limogé par le décret N°2016-1239 signé par le Président de la république Macky Sall qui l’accusa de « Manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ».

Cela ne l’a pas empêché de continuer son combat de principe pour la transparence et la gestion vertueuse des deniers publics par des sorties aussi percutantes les unes que les autres. Ses nombreuses questions sont restées à ce jour sans réponse. En particulier sur la question de la gestion des ressources naturelles de notre pays, il a accusé le gouvernement d’avoir renoncé illégalement à la réclamation des impôts dus sur les plus-values de cession des parts des licences d’exploitation accordés illégalement et aux droits de péremption de l’Etat.

Toutes ces questions de mal gouvernance et de pillage manifeste des richesses naturelles du Sénégal sont l’objet du livre qui sera publié durant son séjour en Europe et s’inscrivent dans le combat politique qu’il entend poursuivre.

La venue en France d’Ousmane Sonko intervient dans une actualité sénégalaise marquée par plusieurs rebondissements autour des questions du pétrole et du gaz : Frank Timis vient de céder ses parts dans deux blocs offshores à BP (British Petroleum) dans des conditions opaques. Le ministre de l’énergie Thierno Alassane Sall, a été démis de ses fonctions le jour de la signature des contrats d’exploration de Total avec l’état Sénégalais.

La conférence dédicace qu’organise Pastef France sera une occasion pour Ousmane Sonko d’apporter des éclairages en particulier sur ces aspects que le gouvernement de Macky Sall tient à maintenir caché à nos compatriotes.

Le Président Ousmane SONKO vous transmet toute sa joie de venir vous rendre visite et vous attend tous, africains, européens et sénégalais, à la conférence suivie de dédicaces du livre :

SAMEDI 13 MAI 2017, A 14 HEURES

A LA MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME (MSH)

20 AVENUE GEOGES SAND,

93210 LA PLAINE SAINT DENIS

Metro Ligne 12 Front populaire, Bus 239 ou 139 Arrêt métalogie

CONTACTS PRESSE

Pour tous renseignements, s’adresser à :

Mandiaye Diallo Alioune Sall

Tel Mobile : 06 54 01 25 99 Tel Mobile: 06 46 11 34 99

Email : [email protected]