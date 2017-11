XALIMANEWS : Ce qui passe en Libye est un drame. Des migrants d’Afrique sont en train d’être vendus comme du bétail dans ce pays d’Afrique du nord, comme le montre une vidéo diffusée par CNN, la chaîne américaine. Ce qui pousse le professeur Penda Mbow à interpeller les états africains et l’Union Africaine pour une réaction d’urgence. «Je suis scandalisée, je suis choquée par ces informations qui nous parviennent des grandes chaines de télévisions internationales.

On ne peut pas être en pleine 21e siècle et avoir un trafic aussi intense d’esclaves. Des jeunes gens à la fleur de l’âge qui allaient chercher de meilleures conditions de vie en traversant l’Afrique pour aller l’Europe et qui se retrouvent pris en étau dans un enfer. Il faut absolument que nos gouvernants, que les autorités Africaines, réagissent. Que chaque Etat d’abord aille chercher ses ressortissants pour les tirer de griffes de ces négriers.

Et que l’Union Africaine reprenne le débat car c’est un débat important », soutient l’historienne sur les ondes de la Rfm. Elle demande à la jeunesse de rester en Afrique et de transformer la réalité Africaine. «Cela ne sert absolument à rien d’aller vivre cette situation», conseille-t-elle.

Seneweb