XALIMANEWS – Il a fallu six ans pour que le scandale autour de trafics aériens se dénoue !

C’était en avril 2011 que la rédaction de Xalima.com avait annoncé la perte de 5 milliards de nos francs, dans des trafics aériens. Une affaire sensible que les autorités aéroportuaires à Dakar ont reconnu en catimini, préoccupés aussitôt par l’ouverture d’une enquête. Depuis cette date, tous les efforts ont été déployés en interne pour mettre la main sur ces milliards. Des efforts qui apparemment ont porté leur fruit.

Il faut rappeler que suite à un rapport d’audit interne, une dénonciation de fraude a été portée auprès du Procureur de la République pour mettre la main sur les milliards dus par les compagnies qui ont effectivement opérées à l’aéroport d’une part et sanctionner les fautifs d’autre part.

Après plus d’une année d’enquête pénale, le Commandant Ousmane Diallo de la Compagnie des transports aériens, qui en est à son premier grand dossier à l’aéroport, a livré au procureur les résultats.

Les enquêteurs n’ont rien laissé en rade. Des infractions sur la facturation en passant sur les primes et dotations de carburants irrégulières aux fraudes sur les salaires et les prêts gelés de l’ANACIM.

Une situation scandaleuse avec l’autorité de l’Aviation Civile citée comme délivreur des autorisations frauduleuses a été le coeur de cette affaire.

Pour rappel, le Ministre des transports aériens de l’époque ayant eu vent d’une éventuelle vente des droits de trafic gérés par l’ex ANACS avait commandité un audit interne pour être édifié.

Et les résultats de l’audit furent surprenants. Car faisant état des compagnies aériennes qui opéraient frauduleusement sans droit de trafic et sans payer non plus les taxes liées aux passagers transportés.

Ce préjudice a coûté à l’Etat du Sénégal plus de cinq milliards de francs CFA.

Ainsi, la Compagnie des transports aériens annonce la fin de cette affaire. Sans plus !

Affaire à suivre…