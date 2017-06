XALIMANEWS- Dorénavant, il est possible de garder ses données au Sénégal et en Afrique de l’Ouest grâce au groupe Sonatel qui a inauguré son Datacenter, ce mardi, à Rufisque sous la direction du représentant du ministre des Postes et des Télécommunications.

D’un coût de près de 10 milliards, ce centre de traitement de données est construit sur une superficie totale de plus de 3.5 hectares. La surface bâtie comprend trois blocs de bâtiments avec un bloc administratif dédié aux bureaux, trois salles informatiques d’une surface de 250 m2 chacune et une capacité de 70 baies actives, deux locaux opérateur (OP/FED) d’une surface technique utile de 32 m2 pouvant accueillir chacun 10 baies IT organisée en deux rangées, et de locaux pour onduleurs et transformateurs avec une plateforme destinée à recevoir les groupes électrogènes.