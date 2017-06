Après s’être attaché les services de Dominic Solanke, en fin de contrat à Chelsea, Liverpool a officialisé l’arrivée de l’Égyptien Mohamed Salah jeudi. Selon la presse anglaise, l’ailier de 25 ans a signé un contrat “longue durée” pour un montant avoisinant les 45 millions d’euros, devenant ainsi le joueur africain le plus cher à Liverpool. Il détrône Sadio Mané qui avait débarqué à Liverpool pour près de 40 millions d’euros.

Salah a passé sans encombre ses tests médicaux à Anfield et sera officiellement un joueur des Reds de Liverpool à partir du 1er juillet 2017. “Je suis très excité d’être ici. Je suis vraiment très heureux. Je vais me donner à 100% et tout donner pour le club. Je veux vraiment tout gagner pour ce club”, a déclaré le nouveau coéquipier de Simon Mignolet et de Divock Origi sur le site internet du club.

Lors des deux saisons précédentes, l’Égyptien a pris part à 65 rencontres de Serie A pour un total de 29 buts inscrits avec l’AS Roma. Avant d’atterrir à l’AS Roma, Salah, qui compte 52 sélections avec l’Égypte, est passé par Bâle, Chelsea et la Fiorentina.

“I’m feeling the love from Liverpool fans! I will give 100 per cent for this club.” ? Read and watch in full: https://t.co/1croqxgIPX pic.twitter.com/6MUZaBywGG — Liverpool FC (@LFC) 23 juin 2017



Source: 7sur7.be