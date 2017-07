Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Investi à la 5e position sur la liste de la coalition Leeral aux législatives du 30 juillet prochain, le Colonel Cheikh Sadibou Niang, vient de tourner le dos à Me El Hadji Diouf.

«J’ai eu des incompréhensions avec Me El Hadji Diouf qui est un dictateur», se dédouane-t-il.

Et selon lui, cette décision se justifie du fait qu’il se soucie de la stabilité du pays. Ainsi, il appelle à voter la liste Benno du président Macky Sall.

«Il ne faut pas perdre de vue que le Sénégal a connu dans le passé des crises fondamentales et le pays pouvait entrer dans des crises constitutionnelles graves… Je ne veux plus que nous revivions les événements post-électoraux de 1983 et 1988. C’est pour cela que j’appelle tous les Sénégalais à donner une majorité à Macky Sall pour qu’il puisse gouverner tranquillement», a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien EnQuête+.