XALIMANEWS : Mini-révolution chez Twitter. Plus de dix ans après la création du site de microblogging, ses utilisateurs vont pouvoir poster des messages deux fois plus longs, soit en 280 caractères. « Nous voulons que ce soit plus facile et plus rapide pour tout le monde de s’exprimer », a expliqué le groupe américain, mardi 7 novembre. Son patron et fondateur, Jack Dorsey, a, lui, sobrement tweeté : « 140 + 140 ! »

Un test avait été lancé en septembre auprès de certains usagers de la plate-forme. « Nous lançons ce changement dans toutes les langues », où la limite de 140 caractères posait problème, a écrit sur son blog le réseau social. Cette extension ne concerne ainsi que les messages en caractères latins.

Le groupe de San Francisco affirme que 9 % des messages écrits en anglais et 7 % de ceux qui sont rédigés en français atteignent la limite de 140 caractères ; ce qui amène les utilisateurs à passer plus de temps à éditer leurs posts ou à ne pas les envoyer du tout. Twitter espère que cette évolution permettra aux gens de gazouiller davantage, aidant ainsi sa croissance.

Contraint de se renouveler en raison de ses difficultés financières – le groupe californien a encore perdu une vingtaine de millions de dollars au troisième trimestre alors que le nombre d’utilisateurs actifs stagne autour de 330 millions –, Twitter marchait toutefois sur des œufs sur la question de l’allongement des tweets. Au début de 2016, l’hypothèse de l’abandon du dogme des 140 caractères avait en effet provoqué une levée de boucliers, certains utilisateurs craignant que le service y perde son âme.