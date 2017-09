Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Il y a un peu plus d’un an, en août 2016, les yeux du monde entier étaient tournés vers Rio de Janeiro, première ville d’Amérique latine à accueillir des Jeux olympiques. Une fierté. Mais depuis, la carte postale s’est écornée. Aujourd’hui, les caisses sont vides, les services publics à l’agonie et la violence a refait son apparition au quotidien. Reportage de nos correspondants.