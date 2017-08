Tweet on Twitter

Share on Facebook

Un grand chroniqueur de la diaspora prépare un brûlot qui rappelle les livres incendiaires de Souleymane Jules Diop et de Latif Coulibaly du temps de Wade. Le couple présidentiel en est la grande vedette.

Un manuscrit dont nous avons eu l’insigne honneur de survoler, qui, à ses premières pages est consacré au financement occulte de l’APR, un consul honoraire basé en Afrique centrale, qui a participé au financement de ce parti, y prend la parole ainsi qu’un Ouest africain vivant au Gabon, qui, dans ses moments d’intimité, parle des sommes colossales qu’il a dépensées pour la campagne de Macky Sall.

En survolant le livre, nous observons comment Abdoulaye Sylla, un proche de la Première Dame, en complicité avec Antoine Diom, ont pu attirer Karim Wade dans un piège, recruter un de ses proches collaborateurs A.S, et éplucher tous ses emails, jusqu’à détenir des tissus de “preuves” qui ont conduit Wade fils au silence et contraint à l’exil.

Une multinationale anglaise a elle aussi, traqué, toujours selon l’auteur, pendant 17 mois les différentes transactions financières du couple, avec comme relais en affaire, un de leur proche, toujours le sieur A. Sylla. Elle a en outre, étudié de manière profonde, comment depuis Londres, Monsieur Sylla crée ses sociétés, fait ses placements, etc… elle a ainsi identifié ces hommes que ce dernier fréquente en affaire aux Émirats Arabes Unis, en Asie et en Afrique du Sud. Le deal Shs, Ahs et les Turcs y a pris quelques cinq pages.

Les débuts de ses relations avec la première dame n’ont pas échappé à l’attention du chroniqueur, ainsi que les différents montages financiers que le tout puissant Sylla a fait pour le couple et pour leur fils aîné. Même les folies de l’homme n’ont pas été laissées en rade ! Pour s’habiller, il côtoie les plus grands designers du monde, ne fréquente que des palaces, roule en “bolides” et évite les sénégalais, partout dans le monde par peur de se faire identifier.

Toujours dans ce brûlot, le Premier Ministre est sévèrement attaqué, comme étant en charge d’exécuter pour Macky Sall, le sale boulot. Parlant d’une résidence secondaire à Mbour qu’on lui attribuerait et acquise à plus d’un demi-million d’euros ; ou encore le marché qu’il aurait cédé au beau fils d’une des personnalités de la 12ème législature à hauteur de deux millions de dollars et sans aucune forme de passation normale. Maitre Youm comme Bictogo figurent en bonne place dans ce brûlot parti pour devenir un bestseller.

Plus loin au milieu du livre, le brûlot décrit l’histoire de la cicatrice sur l’œil droit de Marieme Faye Sall et la rattache à des faits qui ont marqué et qui continuent de marquer le régime de Macky Sall.

Dans le chapitre réservé à la corruption, le célèbre chroniqueur cite nommément une direction stratégique de l’Etat et les relations sombres que son Directeur Général entretient avec certains industriels libanais et quelques multinationales, et les ordres qu’il ne cesse de recevoir du Palais et qui sont contraires à la charte de sa direction.

Le livre révélera aussi l’affaire Locafrique de Khadim Bâ, avec comme principal cerveau le Ministre des finances Amadou Bâ, ou encore les marchés fictifs dans ce même ministère, dénoncés par un haut fonctionnaire du trésor. Un certain Th. Ba, époux d’une militante de l’APR du nom de A.T sera aussi au cœur de beaucoup de scandales cités dans ce livre et qui ont mis à genoux le business de beaucoup d’hommes d’affaires locaux.

Les portes du trésor public restant ouvertes, l’auteur a tendu l’oreille a beaucoup d’agents qui ont dénoncé la mainmise d’Abdoulaye Sylla sur une bonne partie de la trésorerie publique et ses relations incongrues avec certains juges.

Un livre en phase de correction qui risque de faire mouche, livre dans lequel il est aussi révélé le circuit par lequel un financier juif, blanchit des dizaines de milliards pour le couple, ou encore les relations entre le transitaire L. Camara, devenu porteur de valises du Chef de l’État. À suivre …

Dakarmidi.net