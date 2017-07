UN VERDICT FATAL (TSUNAMI RELIGIEUX) !!! [Un commentaire décisif de la ‘’vidéo qui fâche’’ de Ahmed Khalifa NIASS (https://youtu.be/2MVxdNDDirA) par Docteur Mouhamadou Bamba NDIAYE (le Rétro confirmateur du Mahdi)].

https://docs.google.com/document/d/17f8_rm8V412QRSFYFQEmZZqD7Q32O_bQ-yQ_MiT92Yo/edit?usp=sharing

Et pourtant ce commentaire du poème de Serigne Abdoul Aziz SY Dabagh sur Cheikh Ibrahima NIASS (dit Baye) et Cheikh Abdoulaye NIASS [https://youtu.be/k8m4PTIJWnE] semble conforter Ahmad Khalifa NIASS – de même que le témoignage de Serigne Abdoul Aziz SY ‘’Al Amine’’ sur Cheikh Ibrahima NIASS (dit Baye) [https://youtu.be/DsrDYMXV4FM] ; mais avec un recul suffisant (Mission du Mahdi), les choses se précisent de façon éclatante.

Et certes, on peut dire que Cheikh Seydi El Hadj Malick SY et Cheikh Abdoulaye NIASS sont ‘’un’’, car en vérité, Allah n’envoie qu’un seul ‘’Mujadid’’ par génération, conformément au Hadith : Abû Hurayra rapporte ces propos du Prophète – sur lui la grâce et la paix – : “Au début de chaque siècle, Dieu – Exalté soit-Il – enverra à cette communauté un homme pour revivifier [la pratique de] sa religion”. (Sakhawi, al Maqasid al Hasana). Et c’est dire que tout ‘’Homme de Dieu’’ contemporain d’un ‘’Vivificateur de la religion’’ (Moujadid) ne peut être que son substitut. … Et certes, ce vivificateur de la religion est le Pôle (khoutbou zamân) et est toujours un khalife attitré du « Sceau des Saints » ; mais du fait de son orthodoxie religieuse, il ne peut pas toujours prendre en charge toute la communauté dont il est pourtant l’Imam et le témoin. Ainsi, Dieu lui associe des substituts et place un voile entre eux de sorte que le Pôle (khoutb) connaît toujours ses substituts, mais ces derniers ignorent toujours leur Pôle (khoutb). Ainsi ce dispositif complexe permet, avec la bénédiction du Pôle (caché), de sauver l’immense majorité des fidèles que l’on rencontre généralement dans les autres communautés religieuses ‘’rivales’’ gérées par les substituts – Une véritable miséricorde ! https://docs.google.com/document/d/1RX5d8Lh1ORNQyLwAJ0xJ65we6cSghOM7x9oXTXLQSIc/edit?usp=sharing

Et la mission de rétro confirmation du Mahdi que je pilote confirme de façon indiscutable que Cheikh Seydi El Hadj Malick SY était le ‘’mujadid’’ de son époque ; et c’est ainsi qu’il faut comprendre la relation spirituelle entre Maodo et tous ses contemporains …

Ainsi, la poursuite de la mission de nos illustres prédécesseurs – dont Serigne Touba qui s’est explicitement inscrit dans la perspective de la ‘’fin des temps’’ (akhirou zamân) – ne peut plus être envisagée que dans celle du Mahdi – chargée de parachever celle de tous les ‘’Hommes de Dieu’’, toutes obédiences et toutes générations confondues (https://youtu.be/8SENu1mk5AY) ; c’est elle qui a l’exclusivité de rétro confirmer Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif – qui s’était proclamé comme le ‘’Sceau des Saints’’ (al khatimal wilayah) – comme le ‘’Christ de la Parousie’’ (Jésus fils de Marie revenu). Oui, personne ne peut justifier une mission dans l’Islam, après le rappel à Dieu du Prophète Mouhammad (PSL), en dehors de celle du Mahdi (retour de Jésus) [(4. Les Femmes : 157-159 – An-Nisâ’) ; (43. L’Ornement : 57-62 – Az-Zukhruf) ; (2. La Vache : 253 – Al-Baqarah)]. Et c’est dire que toutes les missions des ‘’Hommes de Dieu’’ (toutes obédiences confondues) s’estomperont inéluctablement, au profit de celle du Mahdi, conformément à la perspective annoncée par le Prophète (PSL) ; ils ont, en vérité, un seul et même combat ; un seul et même objectif : la victoire éclatante de l’Islam !!! Et à l’évidence, une telle perspective entraînera inévitablement un ‘’tsunami politico-religieux’’ (‘’chaos salvateur’’), comme le suggère le Hadith :

Abû Hurayra a rapporté ces paroles du Prophète – sur lui la grâce et la paix – : « ‘’L’Ethiopien [Africain] aux Jambes Courtes’’ [le Mahdi] ruinera la Ka’ba » (Bukhari, Muslim). … « Laissez les Ethiopiens [Africains] en paix, tant qu’ils en feront de même pour vous. Seul [‘’contre tous’’], ‘’l’Ethiopien aux Jambes Courtes’’ (le Mahdi) extraira le trésor de la Ka’ba. ». (Abû Dâwûd). … « Il me semble le voir, noir, les genoux cagneux, entrain de démolir la Ka’ba pierre par pierre) ». (Bukhari, Muslim). Oui, du fait des grâces exceptionnelles afférentes à la mission du Mahdi et qu’on ne peut trouver nulle part ailleurs, l’importance de la Ka’ba sera forcément relativisée – et à fortiori, celle de toutes les villes dites ‘’saintes’’. Et inéluctablement, tout va basculer !!! Et comme en témoigne aussi, la révélation ‘’providentielle’’ d’un témoin oculaire du Gamou de Serigne Babacar SY à Ndar (Avant-première 2017), (Vidéo de Tivaouane Télévision – Chaîne Officielle) : Suivre ce lien : https://youtu.be/8Y7-Zd-BGtU ; il y question du rôle central de Serigne El Hadj Madior Cissé dans la mission du Vénéré khalife, Serigne Babacar SY. Et malheureusement, ceci a été occulté pendant plus de cinquante ans ; il urge donc de remettre les pendules à l’heure, après plus de cinquante ans d’errements, à quelques encablures de la fin de ce monde. [Suivre ce lien : https://youtu.be/C9d8u2Rcff8 ].

Oui, ill urge de rejoindre la mission du ‘’Mahdi authentique’’ – c’est le sauve-qui-peut !!! Oui, l’ultime appel pour l’unité des musulmans ne se fera que par l’entremise de Serigne Babacar SY, l’éternel khalife et incontournable rassembleur de la ‘’fin des temps’’ (akhirou zaman) ; bref, la ‘’Corde d’Allah’’ à laquelle il faut nécessairement s’agripper pour le salut tant dans la vie présente que future (Cor. 3 : 102-103 – La Famille d’Imrân – Al-Imrân). Une immense miséricorde !!!

https://docs.google.com/document/d/1m91DMB-lyBvIqXBm-QRcneLnNuVl5D1YeHeni5tLGss/edit?usp=sharing

DOCTEUR MOUHAMADOU BAMBA NDIAYE

Ancien Interne des Hôpitaux de Dakar

Pédiatre à Thiès

Recteur de l’Université Virtuelle « La Sagesse » de la Fondation Serigne Babacar SY Ihsaan – Bienfaisance (Thiès).

Rétro confirmateur du Mahdi, Son Éminence Serigne El Hadj Madior CISSE, fils spirituel de Serigne Babacar SY, khalife de Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif – le ‘’Sceau des Saints’’ et ‘’Christ de la Parousie’’ (Jésus fils de Marie revenu).

http://sites.google.com/site/missionmahdi/

http://sites.google.com/site/universitevirtuellelasagesse/