Menée immédiatement au score en Equateur, l’Argentine a obtenu son billet pour la Coupe du monde grâce à Lionel Messi, auteur d’un triplé (3-1).

Le match : 1-3

Le scénario catastrophe a duré onze minutes. Onze minutes qui ont plongé l’Argentine et tous ses supporters dans la plus grande détresse. Dos au mur avant la dernière journée des qualifications à la Coupe du monde 2018 et obligée d’obtenir un bon résultat en Equateur, l’Albiceleste s’est retrouvée menée dès la 39e seconde de jeu ! Profitant de la fébrilité argentine, Ibarra, après un échange avec Ordonez Ayovi, a trompé Romero d’une frappe croisée (1-0, 1re).

À ce moment-là, la Russie paraissait bien loin pour l’Albiceleste, plus que jamais engluée à la sixième place de la zone Amsud, non qualificative pour le Mondial. Pour espérer, la sélection de Jorge Sampaoli devait alors marquer à deux reprises, alors que Dybala et Icardi avaient une nouvelle fois été laissés sur le banc des remplaçants par le technicien.

Mais l’Albiceleste possède un génie, un joueur de légende : Lionel Messi. Auteur d’un triplé (voir ci-dessous), l’attaquant a porté durant toute la rencontre son équipe, lui offrant le billet pour l’épreuve planétaire. Troisième de la zone Amsud grâce à ce succès, le finaliste de la Coupe du monde 2014 sera donc bien présent au rendez-vous en juin prochain.

Messi y aura peut-être l’occasion de croiser son plus grand rival, Cristiano Ronaldo, le Portugal ayant obtenu sa qualification un peu plus tôt dans la journée contre la Suisse. Pas de doute, ce mardi aura été une belle journée pour les Ballons d’or.

Le joueur : Messi, un triplé dans l’histoire

Fut un temps, Lionel Messi était critiqué pour son –a priori– manque d’influence en sélection. Qui peut encore, aujourd’hui, tenir ce discours ? Alors que l’Argentine était vraiment mal embarquée, le quintuple Ballon d’Or a sorti le grand jeu. La puce atomique a rapidement égalisé après un une-deux avec Di Maria (1-1, 12e).

Huit minutes plus tard, l’attaquant du Barça a récupéré le ballon dans les pieds d’un adversaire avant d’envoyer, du gauche, le ballon dans la lucarne droite de Banguerra (1-2, 20e). En seconde période, la Pulga a conclu son chef d’œuvre d’un tir à la trajectoire bombée après une action de soliste (1-3, 62e).

Avec ce triplé, le capitaine argentin a envoyé son pays en Russie et en a profité pour devenir le meilleur buteur de l’histoire des qualifications au Mondial dans la zone Amsud avec Suarez (21 réalisations). Les supporters de l’Albiceleste peuvent être rassurés. Mais si, mais si, Messi est toujours là.\

