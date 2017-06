Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Le réveil a été difficile ce matin pour les habitants de ouest foire.

En effet, un incendie s’est propagé, ravageant deux immeubles (R+4 et R+3) et plusieurs véhicules. Un magasin d’appareils électroménagers et un container de meubles ont également été détruits par les flammes.

Aucune perte en vie humaine n’a été déplorée, assure le chef du détachement des sapeurs-pompiers. “Il y a juste un blessé évacué au centre de santé Philippe Maguilène Senghor de Yoff”, a-t-il fait savoir.

Les sapeurs-pompiers, avec deux engins, ont pu maîtriser le feu vorace qui menaçait de se propager dans d’autres immeubles.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie de la Foire pour déterminer les circonstances de cet incendie.

L’enquête de voisinage a révélé que le feu a débuté dans la rue. Et C’est peut-être un mégot de cigarette négligemment jeté qui a tout déclenché.