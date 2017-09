Le JT de Foro TV, une chaîne mexicaine, a été interrompu en direct par le séisme…

Alors qu’il était en train de tenter de rassurer la population mexicaine après une alerte au tremblement de terre, le présentateur Enrique Campos a été contraint lui-même de quitter le micro pour se mettre à l’abri.

Autour de lui, le studio tout entier encaisse la secousse de plein fouet et les projecteurs se mettent à danser. Alors que les images saccadées de la ville défilent sur l’écran, le son disparaît peu à peu, parasité par les éléments qui se déchaînent sur la mégapole mexicaine.

La capitale vient de subir un séisme de magnitude 7,1. Un bilan provisoire annonce déjà la mort de 224 habitants, dont de nombreux enfants. Il s’agit du pire tremblement de terre depuis plus de 30 ans.

A TV news station in Mexico City caught the moment the powerful earthquake struck https://t.co/j04YhW9ojA pic.twitter.com/Z2ZPK56Hvr

— TIME (@TIME) September 20, 2017