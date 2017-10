” Au titre du service de la dette, nous paierons 840 milliards cfa en 2018. Ainsi on va décaisser 2 milliards 300 millions cfa par jour tout au long des 365 jours de 2018 pour payer des dettes. comparé à l’année dernière, là où les richesses créées ont progressé de 6,5%, la dette à rembourser a progressé de 23,5% soit plus de 300%. ce qui est plus grave c’est que nous empruntons pour payer des dettes. Rien que sur les dernières années la situation se présente ainsi :

en 2014, ils ont emprunté 544 milliards pour un remboursement de 523 milliards.

en 2015, ils ont emprunté 570 milliards et ont remboursé pour 598 milliards.

en 2016 on a remboursé 596 milliards et en 2017 le montant est de 680 milliards. le rythme d’endettement est trop rapide. avec l’initiative PPTE (pays pauvre très endetté) le Sénégal avait pu bénéficier de mesures d’annulation de la dette si bien qu’en 2011, le ratio de la dette sur le pib était de 34% et en 2017 on est autour de 60%.

si on ajoute 785 milliards de budget de fonctionnement aux 840 milliards ci-dessus cela donne 1625 milliards soit près de 44% du budget global. difficile dans ces conditions d’avoir un pays qui avance. le débat budgétaire permettra d’aller plus au fond sur ces questions qui gouvernent le développement d’un pays.”

Mamadou Diop Decroix