“Allez les gars, on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Vous avez raté le coche samedi à Dakar. C’était lamentable. Mais bon, on relativise en disant que cela arrive dans le football aux meilleures équipes au monde, les journées noires. Mais des journées noires à répétition, cela frise de l’incompétence d’une équipe. Et si l’équipe regorge d’aussi bons joueurs (parmi les meilleurs en Afrique), cela démontre les limites du sélectionneur. L’on n’aimerait que cela ne soit pas le cas et que cette contre-performance ne se répète pas mardi.

Légui, il faut voir la réalité en face. Le Burkina n’a pas été bon, c’est le Sénégal qui a été mauvais. Car croyez-moi, nous avons vu le Burkina sous ses meilleurs jours. Et si c’était le cas samedi dernier, le Sénégal serait en train de revoir ses ambitions à la baisse et commencer à penser à l’après Aliou Cissé. Alors à vous les joueurs, qui nous avez habitué à de biens meilleurs matches, de vous remettre en question pour nous sortir un « Grand Sénégal » ce mardi. Vous nous le devez après une CAN ratée alors qu’elle était à notre portée. Et puis, bordel de merde, nous en avons besoin par ces temps qui courent où on n’est content de rien au pays, ni de nos dirigeants qui se passionnent pour leur confort et l’adversité politique au détriment de tout le reste. Les douleurs des jeux de la francophonie ratés, d’un « afrobasket féminin » manqué de peu sont encore fraiches. Please, Sadio porte cette équipe comme tu portes Liverpool. Bordel de merde « Anglais yi guenou gnougnou ! ». Tant que tu ne porteras pas le Sénégal comme cela se doit tu n’auras pas l’aura planétaire de Diouf. Ce dernier a fait moins que toi en club et beaucoup pour le Sénégal. Résultat….

Aux techniciens de la DTN, Maya, Amsatou & Co qu’on sente votre patte magique, en soufflant à Aliou le système qui contourne les Etalons. Il faut que ce beau bouquet de matière grise accouche de quelque chose de géant.

Please, passez-nous ce baume, sortie même d’une pharmacopée burkinabè (on s’en fout). Qu’on l’appelle je ne sais comment « Sénégal qui gagne », « exploit », « victoire étriquée », peu importe, pourvu qu’il nous soulage.

Battre le Burkina à Ouaga ou ne pas mériter d’aller au Mondial

Si le Sénégal n’est pas capable de marcher sur cette équipe du Burkina, aussi fournie et talentueuse qu’elle puisse être, qu’ira-t-il faire en Russie ? On ne représente pas l’Afrique si on n’est pas capable de représenter dignement son pays. On croit en vous, raison pour laquelle nous dépensons encore de l’énergie à écrire ces quelques lignes pour vous « réveiller ». Si l’injustice face à l’Afrique du Sud, l’orgueil de se faire titiller à domicile par le Burkina n’ont pas suffi à vous mettre en rogne, que le traitement que vous ont infligé les policiers burkinabés à l’aéroport de Ouaga vous pince enfin dans votre sommeil.

Bonne chance.

Cheikh Mbacké Sene, Journaliste et écrivain

Auteur du livre « Lions de la Téranga : vérités et contre-vérités sur les échecs répétés 2003-2013 »