Pour un Sénégal développé, un Sénégal de demain et un Sénégal émergent, il faut que nous les Sénégalais, changeons notre maniere de vivre, de concevoir et de percevoir le monde autour de nous: un changement des mentalités.

Le changement de mentalité peut remettre en cause de proche

en proche la totalité des fonctionnements, des règles

du jeu, des méthodes et même des techniques.

C’est toute la cohérence de l’organisation qui est en

jeu et à reconstituer, c’est la “Théorie des Cohérences”.

Le changement de mentalité ne peut être une transformation artificielle par l’extérieur des conditions de fonctionnement

de l’organisation. Il ne peut être qu’une auto-évolution du corps social lui-même qui transforme tout son fonctionnement et qu’il s’agit d’impulser et de conduire vers un Sénégal meilleur.

Cela rejoint la notion de culture d’entreprise.

Un changement de mentalité ne peut être un changement de culture

mais un changement dans la culture de l’organisation.

Chaque organisation possède par sa culture une palette de mentalités possibles et donc une diversité de

possibilités d’évolution. Il faut donc chercher dans ses propres racines culturelles les clés du changement

de mentalité.

On aura d’abord ainsi à le qualifier, c’est-à-dire à indiquer un sens nouveau qui soit significatif pour

les gens et dans lequel ils puissent encore se reconnaître dans un Sénégal nouveau et émergent.

Il faudra ensuite faire usage de méthodes culturellement

recevables et dont la logique soit elle-même significative de l’orientation du changement désiré pour un Sénégal développé.

Changer les mentalités c’est activer une logique culturelle latente et favoriser le développement de tous ses modes de manifestation spécifiques (fonctionnement, valeurs, sensibilités, etc…), ce qui n’est pas seulement le travail du gouvernement mais aussi du peuple Sénégalais.

Le changement des mentalités peut être un moteur majeur dans la mise en place des changements futurs.

Donc changeons la donne et nous changeons l’univers des possibles.

Alassane Sock , New York, Usa.