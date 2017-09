“Certes, nous sommes à Allah et c’est à Lui que nous retournons’’ [Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râdji(h)oûna]. (Cor. 2 : 154-157 – Al-Baqarah)

Après Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY “Al Maktoum”, Serigne Abdoul Aziz “Al Amine” vient de tirer sa révérence, à un moment très “critique” (chaotique) de l’histoire de la Tidjaniya ; et nous assistons, à l’évidence, à un véritable tournant dans la mission de Serigne Babacar SY – l’ultime “vivificateur de la religion” (‘’mujadid’’) – ; oui, le terme de la mission du Vénéré khalife est pratiquement atteint (entre 2016 et 2022) ; et il s’agit donc là d’un ultime appel à la clairvoyance et d’un ultime rappel de l’annonce de la proximité de l’Heure (fin du monde).

Incontestablement, Serigne Abdoul Aziz “Al Amine” avait beaucoup puisé dans l’immense sagesse de son illustre père, le Vénéré khalife, Serigne Babacar SY, comme en témoignent ses constantes références à son enseignement, dans toutes ses causeries. Et sa mission de porte-parole de la famille de Cheikh Seydi El Hadj Malick SY, depuis plus d’un demi siècle, en faisait un témoin privilégié. C’est ainsi que, pendant plus de vingt ans, je lui ai régulièrement transmis, au nom de Khalifa, toutes les preuves décisives (irréfutables) que j’apportais pour rétro confirmer Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif comme le ‘’Christ de la Parousie’’ (Jésus fils de Marie revenu) ; à ce titre, je l’ai rencontré à deux reprises à Tivaouane pour échanger avec lui ; et je fus frappé par sa courtoisie, son humilité, son ouverture d’esprit et sa sagesse ; bref, toutes les qualités d’un Homme de Dieu.

Et certes, nous sommes tous affligés par le rappel à Dieu de ce grand militant pour la cause de la Tidjaniya et de l’Islam, mais nous restons sereins, car persuadés qu’il a joué correctement sa partition dans l’exaltante mission de son vénéré père, Serigne Babacar SY – et de ses supérieurs, jusqu’à Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif et au Prophète (PSL) ; ce que confirme éloquemment ce témoignage décisif de Serigne Maodo SY Dabagh [En Wolof (3 minutes) Suivre ce lien : https://youtu.be/1dKmSb_WR6I]. Il urge donc de dépasser très rapidement cette épreuve et de se mobiliser dans la mission du Mahdi – dont il (Al Amine) fut un parrain discret mais très efficace -, afin de parachever la Tidjaniya – l’ultime voie de salut, en cette “fin des temps” (akhirou zamân)

Et de rappeler que lors de son califat, les choses se sont véritablement précisées ; oui, Tivaouane a véritablement réhabilité Serigne El Hadj Madior CISSE, comme en témoigne éloquemment cette révélation ‘’providentielle’’ d’un témoin oculaire du Gamou de Serigne Babacar SY à Ndar (Avant-première 2017) [Vidéo de Tivaouane Télévision – Chaîne Officielle : Suivre ce lien : https://youtu.be/8Y7-Zd-BGtU ] ; il y question du rôle central de Serigne El Hadj Madior Cissé dans l’organisation du gamou et la mission du Vénéré khalife, Serigne Babacar SY. Et tout ceci est corroboré par cette vidéo inédite de Serigne Abdoul Aziz Al-Amine [‘’Khilafa SY’’ et ‘’Khilafa Tidjane’’ : https://youtu.be/4TS9FnogYl8 ].

Au demeurant, on ne rappellera aussi jamais assez ces propos mémorables du Vénéré et ‘’immortel’’ khalife, Serigne Babacar SY :

– « Je ne suis pas à la place de Maodo parce que je suis tout simplement son fils ; même si j’étais le fils de Malaw, le ‘’bûcheron’’, cela ne m’empêcherait pas d’être son khalife et celui de Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif ; c’est celui qui l’a investi qui m’a investi ».

– « Cette maison-ci ne répond pas du nom de « Sy », mais du nom d’Allah ; je peux être le père d’un enfant né à Koulikoro (contrée très lointaine) et n’avoir aucune relation avec mon enfant biologique. ».

– « Le Gamou de Tivaouane est celui de Cheikh Seydi El Hadj Malick SY (Maodo) ; moi, mon gamou est celui de Saint-Louis (Ndar) ».

– « Je ne vous envoie pas à un gamou, mais à une mission ».

C’est cette mission que le Vénéré khalife avait confiée à notre maître, son Éminence Serigne El Hadj Madior CISSE (en 1955) ; et il ne pouvait s’agir que de celle du Mahdi, car, indéniablement, personne ne peut légitimer une mission dans l’Islam, après le rappel à Dieu du Prophète Mouhammad (PSL), en dehors de ce cadre (Avènement du Mahdi, vicaire de Jésus fils de Marie). [(43. L’Ornement : 57-62 – Az-Zukhruf) ; (2. La Vache : 253 – Al-Baqarah) ; (4. Les Femmes : 157-159 – An-Nisâ’) ; (98. La Preuve : 1 – Al-Bayyinah)]. Et c’est dire qu’il ne peut pas y’avoir d’avenir pour une confrérie (ou d’une communauté religieuse), en dehors de cette perspective ‘’christique’’ – Une vérité certaine !!!

Oui, l’inéluctable consécration de l’Islam ne se fera que par la Tidjaniya – une mission ‘’christique’’ par essence et par excellence !!!

Ainsi, l’enseignement qu’il faut tirer de tous ces évènements, c’est qu’on s’achemine inéluctablement vers le ‘’tsunami religieux’’ (chaos salvateur) prédit par le Prophète (PSL), en rapport avec la mission du Mahdi (retour de Jésus fils de Marie) ; et c’est aussi, indéniablement, l’annonce de l’imminence de l’Heure (fin du monde) – Une vérité certaine !!!

Oui, selon le Prophète (PSL), ‘’l’Heure (fin du monde) se lèvera sur les pires des hommes, et il n’est d’autre Mahdi que Jésus fils de Marie’’ (Al-Hâkim). … “Les gens pieux disparaîtront les uns après les autres, et il ne restera que la ‘’lie’’ du genre humain, semblables à des déchets de dattes. Dieu ne leur accordera pas la moindre attention”. (Bukhari)

Que tous les pieux fassent donc leur testament ; et le mien est là ; oui, cet hommage â Al Amine est aussi un état-des-lieux de la Tidjaniya et un testament. Qu’Allah nous assiste pour l’exécution de cette exaltante et redoutable mission (chaos salvateur) dont il fut un parrain et fasse de nous tous des ‘’immortels’’, conformément à sa belle promesse coranique :

(154) ‘’Et ne dites pas de ceux qui sont tués (ou morts) sur le sentier d’Allah qu’ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. (155) Très certainement, Nous (Allah) vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits (récolte). Annonce la bonne nouvelle aux endurants (156) qui disent, quand un malheur les atteint : “Certes, nous sommes à Allah et c’est à Lui que nous retournons’’ [Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râdji(h)oûna]. (157) Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde ; et ceux-là sont les bien-guidés. (Cor. 2 : 154-157 – Al-Baqarah)

DOCTEUR MOUHAMADOU BAMBA NDIAYE

Ancien Interne des Hôpitaux de Dakar

Pédiatre à Thiès

Recteur de l’Université Virtuelle ‘’La Sagesse’’ de la Fondation Serigne Babacar SY Ihsaan – Bienfaisance (Thiès).

Rétro confirmateur (Consolateur) du Mahdi, Son Eminence Serigne El Hadj Madior CISSE, fils spirituel de Serigne Babacar SY, khalife de Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif – le ‘’Sceau des Saints’’ et ‘’Christ de la Parousie’’ (Jésus fils de Marie revenu).

