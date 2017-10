Tweet on Twitter

Après le brillantissime maitre Doudou Ndoye sur l ‘impossibilité de la candidature de Karim Wade, voila que le professeur émerite Babacar Gueye ouvre la parenthèse d une probable troisiéme candidature du président Macky Sall.

Et comme des chiens affamés a qui on jette des os à ronger toute la classe politique et les activistes de la société civile se précipitent pour débattre de choses qui en réalitè sont loin des préoccupations des masses laborieuses.

Pendant ce temps la pauvreté a atteint des records insoupçonnés, le chomage chronique des jeunes est devenu une banalité.

Le monde rural se perd dans un tourbillon de famine, nos ressources naturelles dilapidées au profit de la France.

Les APE(accords de partenariat économique) signés sous nos yeux en notre défaveur.

Les enseignants traités par un état cupide comme des malfrats, tout ceci dans un silence complice de l oligarchie politique et meme de la société civile.

La démission d un jeune politicien faisant plus l ‘ actualité que les malades du cancer qui meurent par défaut de radiothérapie.

Cette monnaie de singe , le franc CFA qui nous étouffe et inhibe toute velléité d ‘ emergence économique est la dernière des préoccupations de toute la classe politique sénégalaise.

Un homme, sa femme, son frère et ses beaux frères qui nous volent, nous violent avec notre consentement, une justice instrumentalisée pour injustement emprisonner ceux qui sont contre le tyran Macky Sall. Une oligarchie politique qui depuis I ‘ indépendance a battu les records de scandales financiers à travers le monde

Nous comme des moutons nous subissons sans rien dire.

Certains au lieu de se battre préfèrent pleurer pour bénéficier de la pitié du monstre Macky Sall…

Peuple sénégalais le jour ou vous comprendrez que la totalité de cette classe politique vampirique n ‘ a pour objectif que de vous sucer votre sang, vous vous battrez enfin.

Le Sénégal et les sénégalais méritent mieux que ça, alors révoltons nous , soulevons nous et arretons de discourir sur des sujets qui n ‘ impactent pas positivement sur notre vécu quotidien.

Cheikh Sadibou Diop

Citoyen Sénégalais

Esprit Libre