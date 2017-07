Le refus avant-hier de la Cour suprême de lui accorder la liberté provisoire n’a pas trop ébranlé Khalifa Sall. Le maire de Dakar s’intéresse désormais à ses plans d’actions. Il a saisi le président de la République, le président de la Commission électorale nationale et autonome (Cena) et même la Cour d’appel. Il compte aussi saisir les différentes chancelleries représentées dans notre pays.

Pour pouvoir participer au vote du 30 juillet prochain, Khalifa Sall fait feu de tout bois. Seulement 24h après le rude coup de la Cour suprême qui a refusé catégoriquement de lui accorder la liberté provisoire, le maire de Dakar et tête de liste de la coalition Manko Taxawu Senegaal a décidé de faire face. «En fait, il ne comptait pas trop sur ce recours devant la haute juridiction dont il avait prédit la décision», souffle d’ailleurs un de ses proches. Si le maire de la capitale n’avait pas d’espoir sur le pourvoi devant la haute juridiction, il espère, cependant, que le plan d’actions qu’il a déroulé va porter ses fruits. En effet, les conseils du maire de Dakar ne sont pas restés les bras croisés, attendant seulement les procédures judiciaires.

Selon nos informations, au moins cinq (5) actions sont menées pour avoir la liberté de sortir de prison, même si c’est pour aller voter le 30 juillet prochain, à défaut de bénéficier d’une liberté provisoire. Outre la requête aux fins de mise en liberté provisoire déposée sur la table du Doyen des juges d’instruction qui doit se prononcer au plus tard mardi, Khalifa Sall a saisi, via ses conseils, la Cour d’appel de Dakar, compétente en matière électorale, pour dénoncer la violation de ses droits politiques. Mais, ce n’est pas tout, des actions purement administratives sont également menées. Et déjà, le président de La République est saisi par une lettre qui lui a été adressée. Le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena) également a été saisi par lettre.

Dans ces lettres adressées à la plus haute autorité et au président de la Cena et même dans la procédure pendante à la Cour d’appel, les conseils du maire de la capitale ont attiré l’attention sur la violation des droits de leur client qui, en sa qualité de tête de liste d’une coalition, n’a pas sa place en prison. Ils ont souligné le fait que Khalifa Sall a été mis en prison sur la base du code pénal, or le Sénégal a signé des pactes internationaux qui sont en porte-à-faux avec l’emprisonnement d’un candidat et qui plus est, tête de liste. Ces pactes internationaux sont supérieurs même à la constitution, qui est supérieure au code pénal, selon la défense de Khalifa Sall. Cette dernière ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, car elle envisage d’élargir le combat au monde diplomatique.

jotay.net