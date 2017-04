Dans une note d’expression partisane, critiquant l’exercice du droit citoyen à participer à la marche du 07 avril à Montréal, un certain Baldé a tenté, tant bien que mal, une instrumentalisation du RGSC (Regroupement Général des Sénégalais du Canada) en voulant dépeindre ces citoyens manifestants comme insensibles aux activités du RGSC.

Voilà le seul et unique point dans sa note qui vaut la peine de ce petit rappel. Nous ne le faisons pas pour nous, mais pour la préservation du bien commun qu’est le regroupement. Pour le reste nous restons de marbre face à son engagement zélé, sa stratégie et ses jeux de position.

Précisons que ce communiqué n’est surtout pas non plus pour nous justifier. Car bon nombre d’entre nous sommes connus pour être des donateurs, des membres du CA, du bureau exécutif et des souteneurs présents lors des activités de la communauté et que le 07 avril n’a coïncidé à aucune activité, donc la calomnie n’a pas prospéré car nous savons dissocier vie communautaire, actions citoyennes et l’engagement politique.

Mais l’objet de cette mise au point est de rappeler à cet individu que le ” Regroupement est notre force “et donc sa force en tant qu’individu membre de la communauté. Nous voulons lui rappeler, lui ainsi qu’à ses semblables, que nous devons protéger et non instrumentaliser le regroupement. Nous ne devons pas les affaiblir ou les déconcentrer surtout durant le mois du Sénégal. Nous disons cela en connaissance de cause des efforts et sacrifices, sur plusieurs décennies et de vagues d’émigrés qui ont abouti à cette institution qui fait notre fierté.

Nous demandons donc à ces acteurs de la vie politique de refuser de faire feu de tout bois et de préserver l’idéal des sénégalais du Canada qui se trouve être de prendre de la hauteur dans les idées.

Nous demandons ainsi aux RGSC de continuer l’excellent travail et de ne plus réagir à cet acte car pour nous le débat est clos.

Le délégué à la communication. Mr Kebe.