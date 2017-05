Un nouveau naufrage survenu en mer Méditerranée, au large des côtes libyennes, a fait une trentaine de morts, dont de très jeunes enfants, mercredi. Un photographe, qui était aux côtés des secouristes, a assisté au sauvetage.

Plus de 30 migrants sont morts noyés, mercredi 24 mai, dont de très jeunes enfants, après être tombés d’une embarcation en bois surchargée au large de la Libye. Au moins 500 migrants étaient à bord d’une embarcation en bois, à environ 20 milles nautiques au large de Zouara (100 km à l’ouest de Tripoli).

Nombre d’entre eux ont été récupérés par le Phoenix de l’ONG maltaise Moas, dont le fondateur Chris Catrambone, qui se trouvait à bord, a publié sur Twitter des photos de dizaines de migrants appelant à l’aide dans l’eau. “Ce n’est pas une scène d’un film d’horreur, c’est une tragédie réelle qui se déroule aujourd’hui aux portes de l’Europe”, a-t-il commenté.

Ce drame vient s’ajouter à ceux qui ont déjà fait cette année au moins 1.254 morts ou disparus en Méditerranée centrale, selon un bilan de l’Organisation internationale pour les migrations.

not a scene from a horror movie…Real life tragedy unfolding on Europe’s doorstep today! pic.twitter.com/OcJH8C92Yh

— Chris Catrambone (@cpcatrambone) 24 mai 2017