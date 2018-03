Un autre sénégalais meurt en Espagne pour n’avoir pas été assisté par les policiers. C’est dans ces conditions que Mame Mbaye âgé de plus de 25 ans a rendu l’âme hier. Selon notre source, le défunt a fait 12 ans en Espagne sans avoir de papier légal. Il travaillait en clandestin à Madrid au centre-ville de Sol. En effet, il est un marchand ambulant. Lors d’une course poursuite avec les limiers espagnols, Mame Mbaye à escaladé des étages afin de s’échapper. Arrivé à « bario lavaies pièces » précisément à la rue « meson des pardes », Mame Mbaye a fait un faux pas et est tombé sur un immeuble de 10 étages. Partis à sa rescousse, ses compatriotes sénégalais se sont confrontés au niet des policiers. Une infirmière en civile est venue pour l’assister mais les limiers lui ont intimé l’ordre de ne pas le toucher. Pire, l’ambulance est arrivée 45 minutes après l’incident, alors que dans les normes,cela ne dure que 5 minutes. Selon notre source, le sénégalais, Mame Mbaye n’a pas été assisté. C’est ainsi que les ressortissants sénégalais ont manifesté hier pour approuver leur mécontentement.

De même, ils prévoient une marche aujourd’hui pour fustiger ces agissements