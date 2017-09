Une explosion a eu lieu dans le métro de Londres à la station Parsons Green, rapportent les médias britanniques. Il y aurait des blessés.

Un “incident” s’est produit vendredi matin dans une station du métro londonien dans le sud-ouest de la capitale britannique, alors que des témoins cités par les médias britanniques ont évoqué une “explosion”.

Parsons Green (Fulham)

“Nous sommes au courant d’un incident à la station de métro de Parsons Green (NDLR: quartier de Fulham). Des policiers sont sur place”, a tweeté la police de la ville. Les services d’ambulance londoniens, appelés vers 8h20, ont dépêché “de multiples équipes” sur les lieux dont du personnel habitué à ce type d’intervention dangereuse.

Un sac et un étrange seau blanc

Selon les premières informations, il s’agirait de l’explosion d’un sac (voir photo ci-dessous) contenant un seau blanc au contenu indéterminé. Plusieurs personnes auraient en outre été brûlées, dont une grèvement au visage, précise la BBC qui décrit également des scènes de “panique”.

La police londonienne a appelé la population à éviter ce secteur jusqu’à nouvel ordre.

Supposed bag inside subway that exploded at #ParsonsGreen in #London, structural damage seems small pic.twitter.com/xU0HQFopa7 — Roeland Roovers (@r0eland) September 15, 2017

We are aware of an incident at #ParsonsGreen tube station. Officers are in attendance. More info ASAP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017

We are aware of an incident at #ParsonsGreen tube station. Officers are in attendance. More info ASAP — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017