XALIMANEWS : Le verdict du procès en appel de l’affaire Lamantin Beach vient de tomber. En effet, le promoteur de lutte Luc Nicolaï est condamné à 4 ans de prison ferme et 1 an de sursis, en plus de 200 millions qu’il devra verser à Bertrand Touly et l’hôtel Lamantin Beach dans l’affaire de la drogue rapporte Dakaractu.

La Cour d’appel a aussi lancé un mandat d’arrêt contre Luc Nicolaï pour qu’il soit arrêté immédiatement et mis en détention.

Nous y reviendrons…