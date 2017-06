XALIMANEWS – La cour d’appel de Californie rejette le second décret immigration de l’administration Trump. Le texte voulait interdire d’entrée sur le sol américain les ressortissants de six pays : Iran, Syrie, Yémen, Somalie, Soudan et Libye. Les magistrats californiens, comme ceux du Maryland avant eux, estiment que ce décret est discriminatoire et contraire à l’esprit de la Constitution.