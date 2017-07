Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Aux Etats Unis, l’électorat des législatives 2017, est partagé entre Benno Bokk Yaakaar et Wattu Sénégal. Si la coalition du parti au pouvoir a peiné dans certains bureaux de votes, les résultats de plusieurs villes démontrent une certaine suprématie de Wattu Sénégal.

Dans la ville de Harlem, sur les 7 bureaux de vote, la coalition de Wade aurait tout raflé, selon les résultats provisoires. Benno, pour sa part, gagne le bureau de Brooklyn et les 2 bureaux du Bronx. À Houston, Texas, la coalition de Macky Sall a gagné respectivement d’une et de 2 voix au moment où l’on attend les procès verbaux des autres Etats. En tout, pour le compte des 13 bureaux de vote, Wade gagne les 10.

A l’heure des décomptes, des cas de fraudes en faveur de Benno ont été signalés à Columbus et Cincinnati ; ce qui fait que le PDS et une autre Coalition ont demandé l’annulation de chacun de ces bureaux de vote comme le recommande la loi électorale. La décision sera prononcée par la commission électorale affiliée. Par ailleurs, si ces 2 villes, qui sont des sont favorables à Benno Bokk Yaakaar, ont les 2 bureaux de vote annulés, Benno perdra les USA. Toutefois, si la tendance se confirme, Benno sera sur la victoire aux USA.