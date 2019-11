Le pays de Donald Trump fait le mort depuis plus de six mois sur la demande d’agrément d’un nouvel ambassadeur du Sénégal à Washington. Alors que Momar Diop a été invité à plier bagages avec sa famille, Mansour Elimane Kane peine à avoir l’onction de cet Etat hôte.

Trump fait poireauter Macky. Alors que le Sénégal avait adressé aux Usa, comme il se doit dans la convention de Vienne qui régit les relations internationales, une demande d’agrément du nouvel ambassadeur, en l’occurrence l’ancien ministre du Pétrole et Energies Mansour Elimane Kane, le département d’Etat américain semble caler depuis un moment, nous soufflent certaines sources au pays de l’Oncle Sam. Information prise auprès de conseillers aux affaires étrangères, et l’on nous apprend que s’il en est ainsi, c’est, généralement, parce que l’Etat hôte ne semble pas disposer à accorder l’accréditation pour le diplomate proposé au poste.

Selon nos contacts à Washington, cela fait plus de six mois que le Sénégal attend l’approbation de ce choix et l’administration américaine ne bouge pas encore, la demande d’accréditation n’étant toujours pas acceptée. Et pour le moment, personne ne sait la raison pour laquelle les autorités américaines font le mort. Peut être ont-elles en mémoire la bévue de M. Kane en 2014, sur un vol de la South Africa Airways alors qu’il était ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ? «Je suis le ministre des Transports du Sénégal. C’est moi qui donne les autorisations. Si vous continuez à me parler ainsi, je vais vous empêcher de survoler l’espace du Sénégal. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire», avait-il balancé, selon la presse, au commandant de bord qui ‘invitait à mettre fin sa communication téléphonique au moment du décollage de l’avion après les échecs de l’hôtesse. ? A-t-il déjà eu un accident de la circulation en terres américaines ? Est-ce lié à ses précédentes fonctions de ministre du Pétrole et des Energies, avec l’éclatement du scandale Pétro-tim révélé par la Bbc et qui mouille le frère cadet du chef de l’Etat et Frank Timis ? On donne notre langue au chat.

En tout état de cause, force est de constater que certains conseillers aux affaires étrangères n’approuvent pas la façon dont notification a été faite à Dr Momar Diop, actuel ambassadeur du Sénégal à Washington, pour son départ. Ils la trouvent peu élégante. «Décision a été prise de mettre fin à vos fonctions avec effet immédiat», aurait-on notifié à leur collègue.

Selon la convention de Vienne qui régit les relations internationales, un pays doit demander l’agrément d’un ambassadeur avant sa nomination. Et si cela dépasse six mois sans réponse, cela équivaut à un «non», diplomatique

Jamais dans l’histoire du Sénégal, renseignent certains interlocuteurs de WalfQuotidien, on a connu une telle situation, en dehors de l’ancien directeur de la dette et investissements (Ddi) Faye, qui avait été recalé au Millenium Challenge Account Sénégal. «Cela veut dire que quelque part, il y a un problème à Washington», confie un conseiller aux affaires étrangères.

En tout état de cause, ce coup de froid diplomatique devrait servir de leçon à nos gouvernants pour faire très attention, comme avec le Cameroun retiré à l’éligibilité de l’Agoa, il y a une semaine. Parce qu’aux Etats unis d’Amérique, il y a des règles et lorsque vous avez un seul petit problème avec le tableau des opérations, on vous disqualifie. Si on pense qu’on peut facilement faire des bêtises dans nos pays ou ailleurs et rentrer sur le territoire américain, on se trompe. «L’Amérique est un pays avec des règles», commente un de nos interlocuteurs.

Seyni DIOP

Walf-groupe.com