Le maire de Mermoz sacré se veut très clair, et dit à qui veut l’entendre : ils ( Bamba Fall, Khalifa Sall et lui) ne quitteront pas le parti socialiste. Même si le SEN du Parti Socialiste décide de les mettre hors des rangs du parti. ” Nous restons dans cette formation du parti qui a ses potentialités électorales “.

Mieux, Barthélémy Dias estime “qu’à partir du 01 Décembre, Khalifa Sall sera le Secrétaire Général du PS par intérim”.

Poursuivant son propos, le maire socialiste invite Ousmane Tanor Dieng à commencer la vente des cartes pour les coordinations. Si cela n’est pas effectif, Barthélémy Dias menace de le faire à sa place. ” A partir du 01 Décembre, si Ousmane Tanor Dieng n’organise pas la vente des cartes pour les coordinations, nous le ferons à sa place. Et cette somme estimée à 120 millions de francs CFA, servira de fonds pour payer la caution du candidat Khalifa Sall pour la présidentielle de 2019″ conclut le maire Barthélémy Dias.

Par ailleurs, le candidat annoncé pour la succession de Ousmane Tanor Dieng signe et persiste que le parti socialiste n’est le patrimoine du père de personne…

dakaractu.com