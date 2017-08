Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS – Suite à l’annonce d’une procédure de vente aux enchères du siége de la Rdv ainsi que trois autres immeubles du groupe Excaf, en septembre prochain, la réaction de la Direction générale de la boite n’a pas tardé.

En effet, dans un communiqué, le Groupe explique qu’avec le financement du projet Tnt, Excaf «a traversé des moments financièrement éprouvants que le groupe, l’ensemble du personnel et la famille Diagne ont géré avec dignité et résilience, malgré les attaques et adversités de tous bords».

Avant d’ajouter : «malgré tout, le dossier de la Banque islamique est une procédure qui ne met nullement à risque le patrimoine de notre groupe, tout comme elle ne remet pas en cause le partenariat avec cette institution bancaire».

Dans le document de presse, la boite de feu Ben Bass Diagne a tenu : «à rassurer les usagers des services d’Excaf, les partenaires et les pouvoirs publics que Excaf n’est pas au bord de l’implosion comme voudrait l’insinuer l’article en question. Au contraire, Excaf, malgré les épreuves, est aujourd’hui dans une situation, technique et commerciale, qui lui permet de délivrer tous les services qui le lient aux Sénégalais et espére des lendemains meilleurs».

Pour en finir le groupe Excaf rassure que : «la famille Diagne, digne héritière de Ben Bass, n’ira jamais brader le patrimoine que ce dernier a mis 40 ans à bâtir. Ce legs, en sus des défis et attentes sur les épaules de la jeune équipe Diagne, sera préservé comme la mémoire de son auteur».