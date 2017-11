Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le président français Emmanuel Macron a qualifié aujourd’hui de «crimes contre l’Humanité» les ventes de migrants africains comme esclaves en Libye, révélées par la chaîne américaine CNN.

«La dénonciation par la France est sans appel» et il faut que «nous puissions aller beaucoup plus loin pour démanteler les réseaux» de trafiquants, a déclaré M. Macron après une rencontre avec le président de la Guinée et de l’Union africaine, Alpha Condé.

La semaine dernière, un documentaire choc de la chaîne de télévision américaine CNN avait révélé l’existence d’un marché aux esclaves près de Tripoli, vivement dénoncé en Afrique et en Europe