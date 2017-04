Tweet on Twitter

Abdoul Mbaye a écrit à Macky Sall. Ce, pour dénoncer les différentes transactions, de Petrotim à BP en passant par Timis Corporation et Kosmos. Et demande au chef de l’État de faire la lumière sur les conditions de cession et surtout de publier le montant des transactions.

Timis Corporation a vendu les 30% de parts qui lui restaient dans le gisement grande Tortue (Saint-Louis et Cayar) à British Pétrolium. Une cession de parts que l’État doit avaliser.

Mais pour Abdoul Mbaye, le scénario était prévisible. “Il n’était point difficile d’imaginer que, se sachant démasqué, M. Frank Timis ne pouvait avoir une attitude autre que celle consistant à vendre les droits sur le pétrole et le gaz du Sénégal qu’il contrôle par le biais de la société Timis Corporation”, a déclaré le leader de l’Act dans une lettre adressée au président Macky Sall.

Et de poursuivre : “Cette cession a en effet commencé après notre lettre du 19 octobre. Et la presse nous informe depuis hier, 25 avril 2017 qu’après avoir cédé une première fois 5% des 30% qu’elle détenait, la société Timis Corporation envisagerait de vendre à la même société BP les 25% des droits dont elle est demeurée propriétaire (la vente a été confirmée mardi à Dakar, par les responsables de BP”.

Au moment où cette transaction est soumise à l’approbation du Sénégal, Abdoul Mbaye demande donc à Macky Sall d’éclairer les Sénégalais sur les conditions de la cession des parts de Timis à BP, qui a désormais la mainmise sur le pétrole et le gaz sénégalais, en tant que actionnaire majoritaire (62%) des parts.

“Nous nous demandons par la présente et par souci d’empêcher que ne se poursuive l’opération de spoliation des intérêts du peuple engagée par la signature des décrets susvisés, que les conditions de ces cessions soient rendues publiques, et en particulier leur prix”, écrit son ancien Premier ministre.

