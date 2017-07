Tweet on Twitter

XALIMANEWS- L’affaire du jeune Samba Ba, incriminé par les maires Barthélémy Dias et Bamba Fall, n’a pas finie de faire des révélations. Sur une vidéo, le supposé président de commission semble ignorer même les fondamentaux de sa mission. On lui dicte jusque dans les détails “ce qu’il doit dire” au moment de s’expliquer pour les faits qui lui sont reprochés par Barthélémy Dias et Bamba Fall.