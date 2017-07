Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Les affrontements entre les différents partis et coalitions se multiplient et commencent a? prendre des proportions inquiétantes. A cet effet, Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité? publique compte y mettre fin.

En effet, Abdoulaye Daouda Diallo ne veut plus de violence sur le terrain politique et menace de punir sévèrement les responsables. Il veut que la campagne se déroule dans la paix, la tranquillité? et la sérénité? au grand bonheur des citoyens, renseigne Dakar actu.

« La campagne électorale qui est en train de se dérouler est émaillée d’actes de violence verbale et physique. Malgré? les enjeux liés a? cette compétition, tous les acteurs politiques doivent mener leurs activités conformément aux lois et règlements qui régissent notre pays », a constaté? le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité? publique.

Dépité par cette situation, il renchérit: « Dès lors, les auteurs d’infractions en rapport avec la violence seront traduits devant la justice surtout si, en violation de l’arrêté? ministériel interdisant le port d’arme jusqu’a? nouvel ordre, ils sont retrouvés en possession d’armes. ». Un avertissement qui vient a? son heure. Sinon, ce qui s’est passe? au stade Demba Diop, le samedi, peut se reproduire sur le terrain des hommes, informe la source.