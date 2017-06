XALIMANEWS – La violence notée sur les réseaux sociaux prend des proportions inacceptables. Tous les jours, des individus peu vertueux s’attaquent à de pauvres citoyens sans que cela aboutisse à de grandes condamnations.

C’est l’avis des utilisateurs qui ont décidé de monter au créneau pour fustiger ce silence « coupable ». Regroupés au sein d’un collectif, « Victimes du Net et des réseaux sociaux », les membres de l’association ont étalé toute leur colère. «Tous les jours, on insulte copieusement sans que personne ne lève le plus petit doigt. Macky Sall qui est la plus haute institution du Sénégal, le gardien et le garant de la Constitution, le père de la Nation, avec des insinuations haineuses, sans que personne ne s’offusque ou ne s’auto-saisisse ».

Selon la source, les initiateurs disent également constater que les mauvaises conduites sur Internet ne concernent pas seulement que le président de la République. Ils relèvent que « quand une famille connue perd son fils comme c’est le cas tous les jours, avant même que le disparu ne soit enterré, des hystériques investissent les réseaux sociaux pour l’insulter et traiter de tous les noms d’oiseaux cette famille dans la douleur ».

Le collectif dont la nature et les membres n’ont pas été indiqués pour le moment promet de « prendre toutes » ces « responsabilités et de faire face à toutes ces dérives » quoique son intention « n’est nullement d’entrer en conflit avec les sites d’information ou les réseaux sociaux », mais dit plutôt vouloir les « inviter à prendre des dispositions qui fassent que la dignité des personnes soit préservée », nous apprend toujours notre source.

Dernièrement, Houleye Mané et 15 autres personnes ont été interpellés par la police, pour avoir diffusé une photo caricaturée(photomontage) du Chef de l’Etat.