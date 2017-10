Pour la première fois depuis sa nomination, le nouveau Garde des Sceaux effectue une visite dans différents établissements pénitentiaires de la capitale.

S’inscrivant dans la tradition, à l’arrivée de chaque nouveau patron à la Chancellerie, Ismaïla Madior Fall se rend, ce jeudi, dans cinq des huit prisons de Dakar. Selon un communiqué du ministère de la Justice qui donne l’information, «le départ est prévu dans les locaux de la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap)», dirigée par le colonel Daouda Diop. Il sera sans doute question de s’enquérir des conditions de détention des détenus et de travail du personnel de l’Administration pénitentiaire. Première étape, le Camp pénal de Liberté 6 où sont détenus les imams Alioune Badara Ndao et Ibrahima Sèye, d’autres présumés terroristes ainsi que les ex-compagnons de Ino. Hasard du calendrier ? Cette visite coïncide avec la sortie de prison de l’imam Sèye dont la peine d’emprisonnement de 2 ans expire, aujourd’hui.

Au Camp pénal, ce sera l’occasion de faire un détour à la Boulangerie de la réinsertion, à la Galerie de la réinsertion, à la Cour des métiers ainsi qu’à la Division médicale sociale. Ensuite, cap sur les deux prisons de la capitale exclusivement réservées aux femmes : la Maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6 (où séjourne Fatou Traoré, présumée complice de Khalifa Sall) et la Maison d’arrêt et de correction pour femmes de Rufisque. Centre de détention à vocation agricole, la Maison de correction de Sébikotane recevra aussi la délégation conduite par Pr Ismaïla Madior Fall et ses collaborateurs, sans compter l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire (Enap) située dans la zone. Celle-ci va désormais former les agents de l’Administration pénitentiaire car, jusque-là, l’Ecole de police se prêtait à cet exercice. Dernière étape de la visite, la Maison d’arrêt de Rebeuss, administrée par l’inspecteur Agnès Ndiogoye où est incarcéré le maire de Dakar, Khalifa Sall, poursuivi pour détournement présumé de deniers publics.