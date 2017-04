Tweet on Twitter

Il s’en est fallu de peut pour que le doyen des juges d’instruction, le juge Samba Sall, subisse une sanction. Selon l’As, le 10 avril dernier, à la suite de la visite de certains leaders, politiques, de l’opposition, tels que Idrissa Seck, Oumar Sarr et Abdoul Mbaye etc, à Khalifa Sall, le palais avait envisagé de sévir, contre le magistrat qui était hors du pays.

Ce jour là, des incidents avaient éclaté entre gardes pénitenciers, le leader de Rewmi et les journalistes, sur place. Ce qui aurait le plus énervé les autorités, c’est le tapage médiatique autour de ces leaders. Le pouvoir reprocherait au Dji d’avoir servi les permis de visite aux opposants qui en ont profité pour faire leur « show médiatique » à la prison. Fort heureusement et à sa décharge, il était en mission au Ghana durant cette période. Aussi, il a été établi qu’il n’est pas le signataire des permis de visite, encore moins le responsable du « défilé » des leaders de l’opposition auprès du maire de Dakar, le même jour.

Néanmoins, le maire de Dakar qui bénéficiait, jusqu’ici, de 20 visites, devra se contenter de 10. Un nombre très restreint, d’autant plus que si ses enfants décident de lui rendre visite le même jour, ce quota est presque atteint. D’un autre côté, Mamadou Diop, ancien maire de Dakar a voulu rendre visite à Khalifa Sall, à Rebeuss. Ils l’en ont empêché avant d’être éconduit, sous prétexte qu’il est témoin dans ce dossier.

senego.com