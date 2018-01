Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Il semble que les Iraniens ne connaissent pas le drapeau du Sénégal. Du moins c’est ce qu’on a pu constater hier lors de la visite du président de l’assemblée nationale à Téhéran. Moustapha Niass été reçu par son homologue iranien Ali Larijani sous les couleurs d’un pays autre que le Sénégal.

Car le drapeau qui trônait à côté de celui de l’Iran avait les couleurs «Vert-Rouge-Jaune, avec une étoile jaune sur sa bande rouge», loin de celui de notre république.

Selon nos confrères de jotay net, Il s’agit-là d’une grosse «insulte» à la diplomatie sénégalaise, pourtant jadis respectée à travers le monde. Un drapeau est un pan de la souveraineté d’un pays et le respect de celui-ci par les autres nations doit être d’une importance capitale, surtout pour ceux qui incarnent l’État. Et tous les pays qui se respectent y accordent une grande importance, à la hauteur de qu’il représente pour une nation.

Pour mémoire, en 2012, un match du tournoi de football dames des jeux Olympiques, entre la Colombie et la Corée du Nord, à Glasgow, a failli ne pas se jouer, en raison d’un problème autour du drapeau nord-coréen. Le coup d’envoi de la rencontre initialement prévu à 18h45 GMT a été donné à 20h50, après le refus des joueuses nord-coréennes de débuter la rencontre lorsqu’elles se sont aperçu que le drapeau présenté à côté de leurs photos sur les écrans géants du stade était en fait le drapeau sud-coréen.

Plus récemment, en juillet de l’année dernière, le Rwanda a refusé le visa à une délégation diplomatique française à cause d’une confusion sur son drapeau. En effet, pour avoir présenté un document de voyage orné de l’ancien drapeau rwandais, en vigueur au moment du génocide, une délégation diplomatique française avait essuyé un refus de visa des autorités rwandaises. Et quand l’affaire est remontée à Kigali, les autorités rwandaises ont décidé de ne pas accorder le visa aux trois officiels français. Le voyage a ainsi été annulé.

A rappeler que la délégation parlementaire sénégalaise conduite par Moustapha Niasse était à Téhéran pour participer à la 13e session de la Conférence des Etats membres de l’Union parlementaire de l’OCI (Upci).