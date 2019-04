XALIMANEWS : Selon nos confrères de « Xibaru », après plusieurs de recherche et d’enquête, ils arrivent à découvrir les sociétés et agences qui vont changer de directeur général.

Ils estiment que les patrons des sociétés et agences qui sont en dessous, doivent préparer à leurs valises

La Poste La RTS Dakar Dem Dikk Direction de l’automatisation du fichier (Daf) Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) Agence nationale de la météorologie du Sénégal (ANACIM) Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes(ARTP) Institut Islamique de Dakar Festival National des Arts et Cultures (FESNAC) Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) Agence nationale pour les Energies renouvelables Agence nationale d’Insertion et de Développement agricole (ANIDA) Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT)

20.Agence de la gestion du patrimoine bâti de l’Etat (AGPBE)

21.Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat