XALIMANEWS- La liste des membres du nouveau gouvernement, dirigé par Mouhammad Boun Abdallah Dionne, a été rendue publique ce jeudi. Il est composé de 39 ministres et ministres délégués comme dans le précédent dont 8 femmes.

Décret 2017 – 1533 du 07 septembre 2017 portant nomination du nouveau Gouvernement.

Augustin Tine – Ministre des Forces Armees

Sidiki Kaba – Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

Aly Ngouille Ndiaye – Ministre de l’Intérieur

Ismaila Madior Fall – Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Abdoulaye Daouda Diallo – Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Desenclavement

Amadou Ba – Ministre de l’Economie des Finances et du Plan

Mansour Faye – Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement

Diene Farba Sarr – Ministre du Renouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie

Mariama Sarr – Ministre de la Fonction Publiquen de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du Service Publique.

Papa Abdoulaye Seck – Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural

Masour Elimane Kane – Ministre du Pétrole et des Energies

Abdoulaye Diouf Sarr – Ministre de la Santé et de l’Action Sociale

Ndeye Saly Diop Dieng – Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre

Serigne Mbaye Thiam – Ministre de l’Education Nationale

Mary Teuw Niane – Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et des Innovations

Alioune Sarr – Ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur Informel et des PME

Aminata Mbengue Ndiaye – Ministre de l’Elevage et des Productions Animales

Mamadou Talla – Ministre de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat

Oumar Gueye – Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime

Yaya Abdoul Kane – Ministre de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoriale

Moustapha Diop – Ministre de l’Industrie et des PMI

Mbagnick Ndiaye – Ministre de l’Integration Africaine, du NEPAD et de la Francophonie

Matar Ba – Ministre des Sports

Samba Sy – Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles, des Relations avec les Institutions

Abdou Latif Coulibaly – Ministre de Culture

Khoudia Mbaye – Ministre de la Promotion des Investissements, du Partenariat et du Développement des Téléservices de l’Etat.

Abdoulaye Bibi Balde – Ministre de la Communication, des Telecommunications, desPostes et de l’Economie Numérique

Maimouna Ndoye Seck – Ministre des Transports Aeriens et des Infrastructures Aéroportuaires

Mame Mbaye Niang – Ministre du Tourisme

Aissatou Sophie Gladima – Ministre des Mines et de la Géologie

Mame Thierno Dieng – Ministre de l’Environnement et du Développement Durable

Pape Gorgui Ndong – Ministre de la Jeunesse, de la Construction Citoyenne et de la Promotion du Volontariat

Aminata Angelique Manga – Ministre de l’Economie, de la Solidarité et de la Microfinance

Abdoulaye Diop – Ministre de l’Emploi, de l’Insertion Professionnelle et de l’Intensification de la Main-d’oeuvre.

Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop – Ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance

Souleymane Jules Diop – Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé du suivi du PUDC

Birima Mangara – Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie des Finances et du Plan chargé du Budget

Abdou Ndéné Sall – Ministre délégué auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Desenclavement chargé du Développement du Réseau Ferroviaire

Moustapha Lo Diatta – Ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural chargé de l’Accompagnement, de la Mutualisation et des Organisations Paysannes