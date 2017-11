XALIMANEWS : Alors qu’il était à Touba pour la célébration du grand Magal, Mohamed Lamine Massaly était loin de s’imaginer ce qui était en train de se passer dans son domicile. En effet, dans la nuit du dimanche au lundi, des malfaiteurs se sont introduit dans sa maison, emportant avec eux la somme de 13 millions de francs Cfa gardés dans une armoire, un téléviseur écran plat, des téléphones et des bijoux. Selon le Témoin, c’est au retour de son voyage à Touba, en compagnie de Wade, qu’il a constaté le vol, commis sans infraction.

En sus, le responsable du Pds a trouvé sur son lit un préservatif utilisé. Sur ces pas il a déposé sa plainte et les éléments de la gendarmerie ont débarqué sur les lieux pour traquer des indices. Et sur ces entrefaites, les enquêteurs ont pu mettre la main sur 7 personnes. Et il s’agit entre autres, des domestiques, des gardiens et d’un menuisier qui a fait quelques travaux dans la maison. Ils ont tous en détention à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane, rapporte le journal.