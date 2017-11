XALIMANEWS : Suite au décès du khalife de Léona Niassène, El Hadji Ibrahima Niass, me Abdoulaye Wade est attendu à Kaolack ce mercredi. Venu présenter ses condoléances, L’ancien chef de l’État va faire le déplacement par la route. Pour cause, sa demande pour disposer de l’hélicoptère de l’Armée, à bord duquel s’était rendu à Touba, lui a été refusé. D’après Voxpopuli, Wade est en train de payer pour ses sorties incendiaires contre le Président Macky Sall et son régime.

En conséquence, il est attendu à Kaolack à 11 heures et sera reçu par Ahmed Khalifa Niass, désigné par la famille, selon Voxpopuli. À son retour, annonce un communiqué du Pds repris par le journal, il a prévu de se rendre dans les locaux du groupe Wal fadjri pour présenter ses condoléances à Sidy Lamine Niass, frère du défunt khalife et Pdg de ladite entreprise.