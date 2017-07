XALIMANEWS – Restons toujours avec me Wade.

L’ancien président n’a pas été tendre avec son successeur lors de son discours de ce lundi, marquant son retour.

Selon lui, Macky et Cie ont tout fait pour que les inscriptions sur les listes électorales ne se passent pas dans les règles de l’art.

« Macky Sall inscrit des gens dont il n’est même pas sûr qu’ils voteront pour lui. Ceux-là qu’il a inscrit, ce sont eux qui voteront pour moi, pour le triomphe de la coalition gagnante Wattu Senegaal, s’il plait à dieu », martèle-t-il.

Poursuivant, « Gorgui » affirme que : « Macky Sall a déjà perdu ces élections. Il ne voulait pas que je vienne, mais il doit déchiffrer le message des sénégalais à travers cet accueil pour savoir s’il est toujours majoritaire ou pas ».

« S’il est conséquent avec lui-même, en réalisant qu’il n’a plus la majorité. Il doit faire ses valises et partir avec ses parents et proches. Je peux lui prêter mon avion pour qu’il parte. C’est pour lui montrer que je ne lui veux pas de mal. Mais s’il ne m’écoute pas, parce qu’il ne m’écoute plus, demain si on doit l’attraire devant la cour de répression de l’enrichissement illicite, qu’il sache qu’il est le seul fautif», ironise-t-il.