XALIMANEWS- Enfin Abdoulaye Wade qui soutient le combat de libération de Khalifa Sall. Un appel de Mankoo Taxawou Sénégal qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Ainsi, Wade pourrait poser comme une des conditions du dialogue la présence de Khalifa Sall à l’Assemblée nationale surtout qu’il est pressenti pour présider la prochaine installation de la treizième législature. Selon Dakaractu, Me Wade serait favorable à l’idée de soutenir le maire de Dakar et aurait ainsi enjoint à ses équipes de veiller à être présents sur tout ce qui concerne le processus de libération de Khalifa Sall. Il serait prêt à affronter Macky Sall pour faire libérer l’édile de Dakar. “Je sais que Macky a peur de moi parce que je n’ai plus rien à perdre. Dieu m’a tout donné. Chaque jour de plus que je vis est comme un bénéfice pour moi. C’est la raison pour laquelle je voudrais mettre le reste de ma vie au service du peuple sénégalais. Je n’attends plus que ma mort. Je ne serai plus militant que des causes nobles”, a t-il laissé entendre lors d’une audience avec les cadres du PDS qu’il rencontrait pour réfléchir autour d'”une nouvelle offre politique”. “Réfléchissez sur la manière dont nous allons tirer un meilleur profit des ressources naturelles récemment découvertes au Sénégal. Comme en Libye, la manne gazière et pétrolière découverte au Sénégal doit avoir des répercussions sur le coût de l’électricité », dit-il.

Et de poursuivre : “C’est l’installation de la prochaine législature qui me retient encore à Dakar. Après cela, je vais retourner à Versailles pour préparer le retour de Karim Wade, notre candidat à la présidentielle de 2019”.