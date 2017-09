L’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade était ce vendredi en début de soirée chez Khalifa Sall pour présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu d’un de ses proches.

Profitant de l’occasion, Me Wade a invité son successeur le président Macky Sall à s’inspirer de son exemple pour la stabilité du pays.

“Du moment ou Le Tout-Puissant pardonne, un être vivant doit l’être autant. Mais les individus ne sont pas les mêmes. Lorsque j’étais président, je me limitais de mes prérogatives”, a fait savoir Me Wade.

Une manière d’inviter le chef de l’Etat Macky Sall à avoir la culture du pardon.

setal.net