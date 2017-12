XALIMANEWS : En réponse à un tweet de Didier Drogba qui le felicitait pour sa brillante election, Georges Weah renchérit: “Merci Didier de ton soutien, nous sommes tous les deux soucieux et conscients du destin de nos peuples. Suivons le même chemin…”

En tout cas, C’est un discours révélateur

It is indeed!!!!!! Félicitations Mr Georges https://t.co/SuHWhyX6Sy

— Didier Drogba (@didierdrogba) 27 décembre 2017