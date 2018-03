La messagerie multifonctions du géant chinois de l’internet Tencent, compte désormais plus d’un milliard de comptes d’utilisateurs, s’est félicité le patron du groupe, Pony Ma.

Elle joue le rôle de messagerie mobile, de réseau social, de canal d’informations et de contenus, de plateforme de vente en ligne et système de paiement électronique.

“Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels de WeChat dans le monde a dépassé la barre décisive d’un milliard”, a déclaré le directeur exécutif de Tencent, Pony Ma.

L’essentiel des usagers de WeChat est en Chine continentale, même si Tencent cherche à doper son usage à l’étranger, notamment en misant sur sa popularité parmi les Chinois expatriés.

L’étroite censure des autorités chinoises sur l’application et les controverses sur le traitement par WeChat des données personnelles compliquent néanmoins son internationalisation.

BBC