Le week-end des Lions sera marqué par l’important déplacement d’Anderlecht de Kara Mbodj à Bruges. Une victoire permettrait au club du défenseur sénégalais de remporter le titre de champion de Belgique. En Italie, Naples de Kalidou Koulibaly a une grosse opportunité de s’emparer de la 2ème place.

ANGLETERRE

Mame Biram opposé à Arsenal.

Après près d’une année sans inscrire le moindre but en premier League, Mame biram Diouf a vaincu le signe indien en marquant lors du match nul entre stoke City et bournemouth (2-2). L’attaquant international voudra poursuivre sur cette lancée lors de la réception des Gunners d’Arsenal, à l’occasion de la 37ème journée.

BON et Alfred pour sortir de la zone rouge.

Battu par la lanterne rouge, Sunderland, lors de la précédente journée, Hull City de BayeOoumar Niasse et Alfred Ndiaye est retombé dans la zone de relégation. Avec 1 point de retard sur le premier non relégable, Swansea, les Tigers seront dans l’obligation de s’imposer lors du difficile déplacement sur la pelouse de Crystal Palace de Pape Ndiaye Souaré (blessé).

Kouyaté défie Liverpool sans Sadio.

12ème du championnat anglais avec 42 points, West ham de Cheikhou Kouyaté a assuré le maintien. Les Hammers font face à Liverpool engagé dans une lutte acharnée pour la qualification à la Champions League. privés de leur meilleur joueur de la saison, Sadio Mané, les Reds feront tout pour revenir de Londres avec les 3 points de la victoire.

Gana qualifié pour l’europa league.

Everton d’Idrissa Gana Guèye a réalisé une très bonne opération en battant Watford sur la marque d’un but à 0. Avec ce succès, les Toffees assurent leur participation au tour préliminaire de l’europa League.

FRANCE

Zargo joue le maintien à Bastia.

À deux journées de la clôture de la Ligue 1 française, Lorient de Zargo Touré lutte pour ne pas descendre en 2ème division. Les Merlus se déplacent en Corse pour affronter Bastia.

Sankharé en «finale» contre Marseille.

Bordeaux de Younousse Sankharé livre une finale épique contre Marseille pour la 5ème place qualificative à l’europa League. Les phocéens (58 pts) occupent actuellement cette 5ème place avec un seul point d’avance sur les Girondins (57 pts).

Sarr, Nguette et Diagne pour dépasser Toulouse.

Metz d’Ismaïla sarr, opa Nguette et Fallou Diagne a assuré le maintien en Ligue 1 en remportant ses deux dernières rencontres. Les Grenats, 13èmes, peuvent s’emparer de la 12ème place s’ils prennent les 3 points de la victoire contre Toulouse d’Issa Diop.

Issiar Dia en danger à Dijon.

Nancy d’Issiar Dia s’est compliqué les choses en perdant ses deux dernières sorties. Les Lorrains sont avant-derniers avec 32 points, 3 de moins que le premier non relégable, Lorient. pour garder un mince espoir de ne pas descendre en D2, Issiar Dia et ses coéquipiers doivent obligatoirement gagner sur la pelouse de Dijon qui lutte aussi pour le maintien.

Cheikh Ndoye et Famara contre Nice.

Angers de Cheikh Ndoye, Famara Diédhiou et Issa Cissokho, sans victoire depuis 6 matchs de championnat, aura un déplacement difficile sur la pelouse de Nice.

ITALIE

Keita Baldé à l’assaut de Khouma.

Dans une forme olympique, Keita Baldé Diao a brillé de mille feux lors des 3 dernières journées de la série A avec 6 buts inscrits. Le jeune prodige sénégalais sera encore l’un des principaux atouts offensifs de la Lazio qui se rend chez la Fiorentina de Babacar Khouma, pour le compte de la 36ème journée.

Koulibaly à la poursuite de l’AS Rome.

3ème avec 77 points, Naples de Kalidou Koulibaly n’a qu’un seul point de retard sur la 2ème place occupée par l’As Roma et directement qualificative à la Ligue des champions. Les Napolitains devront gagner à Torino tout en comptant sur une défaite ou un nul de la Roma dans le choc au sommet face à la juve.

Dioussé et Mame thiam croisent Cagliari.

17ème et premier non relégable, empoli de Assane Dioussé et Mame Thiam se bat pour le maintien en serie A. La formation des deux jeunes sénégalais ira à Cagliari pour décrocher 3 points précieux.

BELGIQUE

Kara Mbodj à une victoire du titre.

Après sa dernière victoire contre Zulte-Waregem, Anderlecht de Kara Mbodj a fait un pas de géant vers le titre de champion. Le club du défenseur sénégalais sera champion en cas de victoire à Bruges, lors de la 8ème journée des play-offs.

Source: STADES