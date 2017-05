Plusieurs Lions se sont illustres le week-end dernier en trouvant le chemin des filets. Il s’agit de Balde Diao Keita, Moussa Sow, Ismaila Sarr, Opa Nguette, Cheikh Ndoye et Demba Ba.

ANGLETERRE

Gana chute lourdement contre Chelsea.

En Premier League anglaise, pour le compte de la 34ème journée, Everton d’Idrissa Gana Guèye a été lourdement battu (0- 3) à domicile par Chelsea. Les Toffees gardent la 7ème place mais perdent du terrain dans la course pour l’Europa League.

BON et Alfred décrochent le nul à Southampton.

En lutte pour le maintien, Hull City de Baye Oumar Niasse et Alfred Ndiaye (titulaires) a rapporté le point du nul lors de son déplacement à Southampton (0-0). Les Tigers gardent 2 points d’avance sur la zone de relégation.

Nul entre Kouyaté et Mame Biram.

West Ham de Cheikhou kouyaté (titulaire) a partagé les points avec Stoke City de Mame Biram Diouf (0-0). C’est le troisième match nul de suite des Hammers qui restent au contact de la zone de relégation.

Djilobodji relégué en championship.

En s’inclinant à domicile contre Bournemouth (0-1), Sunderland de Papy Djilobodji (sur le banc) a concédé sa 23ème défaite de la saison. Les Black Cats sont relégués à 4 journées de la clôture du championnat.

FRANCE

Saivet gagne chez Moustapha Diallo.

À l’occasion de la 35ème journée de la Ligue 1 française, SaintÉtienne de Henri Saivet (entré à la 75ème) et Cheikh Mbengue (blessé) s’est imposé sur la pelouse de Guingamp (0-2) de Moustapha Diallo (sur le banc). une victoire qui permet aux Stéphanois de se relancer dans la course pour l’Europa League.

Ismaila Sarr et Nguette crucifient Issiar.

Après deux défaites de suite, Metz d’Ismaila Sarr et Opa Nguette a renoué avec le succès en battant Nancy d’Issiar Dia sur la marque de 2 buts à 1. Ismaila Sarr a ouvert le score à la 28ème avant que Nguette ne donne la victoire aux Messins après l’égalisation nancéenne. Ismaila Sarr inscrivait ainsi son 4ème but alors qu’Opa Nguette en est à 2 réalisations.

ITALIE

Koulybaly se défait de l’inter.

La 34ème journée de la Serie A a vu Naples de kalidou koulibaly (titulaire) gagner sur la pelouse de l’Inter Milan (1-0). Les Napolitains profitent de la défaite de l’AS Rome contre la Lazio (1-3) pour revenir à 1 point de la 2ème place.

Baldé Diao frappe encore.

Baldé Diao keita a été le héros du match lors de la précieuse victoire de la Lazio Rome sur l’AS Roma. L’attaquant international a ouvert le score à la 12ème avant d’inscrire la balle du 3-1. Les Laziale renforcent leur 4ème place.

TuRquIE

Demba Ba marque son premier but.

Prêté jusqu’à la fin de la saison, Demba Ba a inscrit son premier but avec Besiktas. L’attaquant sénégalais a réduit le score pour sa formation qui était menée sur le score de 3-0, en match comptant pour la 29ème journée.

Moussa Sow bat Abdoulaye Diallo.

Moussa Sow (titulaire) a fait feu et flamme lors du succès de Fenerbahçe (2-1) face à Rizespor d’Abdoulaye Diallo (sur le banc). L’ancien Lillois a ouvert la marque à la 3ème minute avant d’inscrire le but de la victoire dans les derniers instants du match (93’).

