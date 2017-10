Nouveau service disponible dans les 27 000 points de services Wari au Sénégal

Dakar & Londres, 16 Octobre 2017 – Wari, plateforme leader en Afrique de l’Ouest et WorldRemit, compagnie de transfert d’argent, ont uni leurs forces en signant un contrat de partenariat.

Ce nouveau service permettra aux clients WorldRemit de transférer de l’argent simplement, à partir de plus de 50 pays, vers le Sénégal, en utilisant l’application ou le site Web WorldRemit. Une liste de points de services Wari aux Sénégal peut être trouvée ici.

Wari a révolutionné le développement et l’accès aux services financiers en Afrique de l’Ouest et particulièrement au Sénégal. Le Groupe enregistre plus d’un million de transactions journalières, à travers son réseau de 500 000 points de services directs et partenaires, dans 60 pays.

Le modèle digital de WorldRemit, centré sur le mobile, améliore la sécurité et la conformité des transactions. Il n’est plus nécessaire pour les clients de se déplacer dans des points physiques, ce qui représente un gain de temps et de confort.

Avec 1,6 Milliards de Dollars de flux en 2015 (Source: Banque Mondiale), provenant des diasporas principalement établie en Europe (France, Italie et Espagne), le transfert d’argent joue un rôle important dans l’économie du Sénégal.

Selon Catherine Wines, co-fondateur de WorldRemit : « Le partenariat avec Wari permettra à plus de 500 000 sénégalais a l’étranger d’envoyer de l’argent instantanément à partir de 50 pays, vers des milliers de points de services Wari. Nous voulons permettre à nos clients d’envoyer de l’argent rapidement, à tout moment et à moindre coût»

Kabirou Mbodje, fondateur et CEO de Wari ajoute : « Le digital apporte l’innovation nécessaire pour offrir des solutions globales permettant de simplifier les transactions du quotidien. Notre partenariat avec WorldRemit nous permet de faciliter les transactions pour tous et renforce notre réseau de distribution»

En juin, WorldRemit a annoncé son intégration avec Google Android Pay, suivi d’un partenariat avec la plateforme mobile money de Huawei. WorldRemit compte désormais 750 000 transferts chaque mois, à partir de 50 pays et vers plus de 140 destinations.

Pour plus d’informations sur les envois au Sénégal, cliquez ici.

À propos de WARI:

Créé en 2008 à Dakar (Sénégal), le Groupe Wari est un agrégateur de solutions digitales et polyvalentes à destination du grand public, entreprises, institutions ou marchands. Avec 500 000 points de service et 152 banques partenaires, Wari compte 212 millions d’utilisateurs et a généré 45 000 emplois directs, dont 27 000 au Sénégal. La plateforme Wari interconnecte plus de 152 banques et 800 instituts de Micro Finance.

Sa plateforme innovante est présente dans plus de 60 pays et assure toute une gamme de produits et services.

Services du quotidien: paiement de factures (eau, électricité, TV), recharge de crédit téléphonique, versement de pension, bourse ou salaire, loteries,

Services Financiers: transfert d’argent, Compte Wari, Carte Wari, assurances.

Les services Wari sont disponibles partout, ainsi que sur l’Appli Web et Mobile, MyWari.

L’objectif de Wari est de promouvoir l’inclusion sociale et financière pour tous et de devenir leader de la nouvelle économie digitale.

À propos de WORLDREMIT :

WorldRemit révolutionne le transfert d’argent. Le service est facile à utiliser : il suffit d’aller dans l’application ou sur le site web – plus besoin de se rendre en agence.

Transferts d’argent instantanés vers la plupart des pays – l’opération est aussi simple et rapide que l’envoi d’un message instantané.

Un plus large choix du côté du bénéficiaire (sur un compte Mobile Money, par virement bancaire, collecte d’espèces ou recharge de crédit de communication mobile).

Disponible dans une cinquantaine de pays et plus de 140 destinations.

WorldRemit a reçu le soutien financier de Accel Partners et de TCV – investisseurs de Facebook, Spotify, Netflix et Slack.

Le siège de WorldRemit se trouve à Londres (Royaume-Uni), avec des antennes aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, à Singapour, aux Philippines, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

CONTACTS MEDIA

Wari Group – [email protected]

WorldRemit – Tom Solleveld – [email protected]