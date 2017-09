Tweet on Twitter

L’ancien Secrétaire d’Etat à la communication, remercié lors du dernier remaniement, Yakham Mbaye vient de démissionner de l’Alliance Pour la République (APR). Le désormais ex responsable à la Médina et membre du Secrétariat Exécutif National de l’APR (SEN/APR) vient de rendre le tablier. Pour le moment, son avenir politique n’est pas évoqué.

Nous y reviendrons avec plus de détails…

